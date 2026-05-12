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Liga : le mythique club de Santi Cazorla officiellement relégué

Par Allan Brevi
1 min.
Real Oviedo @Maxppp

Le Real Oviedo est officiellement relégué en seconde division à quatre journées de la fin du championnat, après un résultat défavorable contre Getafe (0-0) qui met un terme à ses derniers espoirs de maintien. Le retour du club en Liga n’aura donc été que de courte durée, une issue qui confirme une saison globalement insuffisante malgré quelques semaines de résistance.

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Cette descente s’explique par un exercice difficile dès les premières journées, marqué par des choix structurels contestés et une instabilité sportive persistante. Malgré un esprit combatif et un soutien constant du public, Oviedo a manqué d’efficacité offensive et de régularité. Le triste match nul accroché récemment à Getafe, en infériorité numérique, symbolise à lui seul les limites d’un groupe courageux, mais trop juste pour survivre à ce niveau…

Pub. le - MAJ le
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