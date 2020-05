Les clubs votent pour une Ligue 2 à 22

L'arrêt des compétitions fixé par le Conseil d'Administration de la LFP le 30 avril n'a pas fait que des heureux. Néanmoins, en Ligue 2, une solution est peut-être en passe d'être trouvée. Si la LFP a validé les montées de Lorient et Lens en Ligue 1 et si la classement figé à la 28e journée a condamné Le Mans et Orléans au National 1, une nouvelle assemblée générale s'est tenue au siège de la LFP, mercredi. Alors que les clubs de Ligue 2 avaient annoncé leur intention de boycotter cette réunion, Ouest-France explique qu'après un conseil d'administration qui aura duré plus longtemps que prévu, l'assemblée générale a pu débuter.

Le premier point à l'ordre du jour était important puisqu'il s'agissait d'évoquer le format de la Ligue 2 pour la saison 2020-2021. Et selon le média de l'ouest, l'assemblée générale a voté favorablement pour une Ligue 2 à 22 clubs, l'an prochain. Le dossier est désormais entre les mains du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football qui doit se prononcer sur le sujet dans les jours à venir. Fervent défenseur des montées et des descentes dans le championnat amateur, le président de la FFF, Noël le Graët semblait, il y a encore quelques jours, farouchement opposé à l'idée de montées (Dunkerque et Pau montent de National 1) sans relégations.