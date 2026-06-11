EdF : Kylian Mbappé accueilli en superstar à Boston

Hier soir, les Bleus sont arrivés à Boston, où se trouve leur camp de base durant cette Coupe du Monde. Les Tricolores ont reçu un bel accueil à leur arrivée sur le sol américain. Des supporters français, mais aussi étrangers, étaient présents en masse et ont pu obtenir des autographes et des photos avec les joueurs.

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Selon L’Equipe, Kylian Mbappé (27 ans) est celui qui était le plus attendu. Cela s’est ressenti à l’applaudimètre. Le capitaine des Bleus a été accueillie en véritable «rockstar» selon nos confrères, qui ajoutent qu’il aurait été le seul joueur à prendre la pose avec Michele Wu, la maire de Boston.