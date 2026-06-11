Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

EdF : Kylian Mbappé accueilli en superstar à Boston

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé avec la France @Maxppp

Hier soir, les Bleus sont arrivés à Boston, où se trouve leur camp de base durant cette Coupe du Monde. Les Tricolores ont reçu un bel accueil à leur arrivée sur le sol américain. Des supporters français, mais aussi étrangers, étaient présents en masse et ont pu obtenir des autographes et des photos avec les joueurs.

La suite après cette publicité

Selon L’Equipe, Kylian Mbappé (27 ans) est celui qui était le plus attendu. Cela s’est ressenti à l’applaudimètre. Le capitaine des Bleus a été accueillie en véritable «rockstar» selon nos confrères, qui ajoutent qu’il aurait été le seul joueur à prendre la pose avec Michele Wu, la maire de Boston.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier