LdC : Bodø/Glimt cartonne le Sporting CP et prend une belle option pour la qualification

Ce mercredi soir, nous avons eu le droit à la plus petite affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Petit Poucet, le club norvégien de Bodø/Glimt recevait le Sporting CP deux semaines après avoir obtenu le scalp de l’Inter Milan. A domicile, les Norvégiens dictaient leur loi. Bénéficiant d’un centre venu de la droite, Jens Petter Hauge arrivait au point de penalty et sa reprise passait à droite du cadre (8e). Les Norvégiens avaient une bonne occasion de marquer juste derrière avec une balle glissée par Jens Petter Hauge dans la surface pour Hakon Evjen dont le tir était repoussé par le gardien portugais (24e). Juste après, Patrick Berg voyait son tir croisé passer à gauche du cadre (27e). Trouvé par Kasper Hogh dans la surface portugaise, Sondre Fet était accroché par Georgios Vagiannidis et se faisait justice en transformant le penalty (1-0, 32e). Mis à part une tête timide de Luis Suarez en fin de premier acte (45e), le Sporting CP était peu actif.

Et juste après, Bodø/Glimt enfonçait le clou. Trouvé en retrait par Kasper Hogh devant la surface, Jens Petter Hauge piquait un ballon vers la gauche de la surface et Ole Didrik Blomberg s’en allait conclure (2-0, 45e +1). Après la pause, le Sporting CP tentait de réagir mais la frappe enroulée d’Ivan Fresneda passait à droite du but (50e). Sur la gauche, Sondre Fet parvenait à passer et centrait en retrait devant le but. Gonçalo Inacio passait proche du but contre son camp (55e). Le Sporting CP se faisait peur mais était aussi plus dangereux et Luis Suarez obligeait Nikita Haikin à intervenir sur son tir croisé (60e). Mais le temps fort portugais laissait place à une réponse norvégienne. Côté gauche Jens Petter Hauge faisait mal et centrait devant le but pour Kasper Hogh qui allait conclure au second poteau (3-0, 71e). En contre, Jens Petter Hauge aurait même pu alourdir le score, mais sa frappe enroulée passait à droite du cadre (82e). Tenant sa victoire 3-0, Bodø/Glimt prend une sacrée option à six jours du match retour du côté de Lisbonne. Le Sporting CP devra faire un exploit pour espérer se qualifier.