OM : le groupe pour la réception du LOSC

Ce samedi soir, à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit le LOSC pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Une grande affiche qui intervient environ une semaine après les événements déplorables, survenus avant le choc face à l’Olympique Lyonnais. Dans ce contexte, les supporters lillois ne pourront se déplacer jusqu’au Vélodrome. De quoi profiter, peut-être, aux Olympiens. Voici le groupe.

Pour cette rencontre de championnat, Gennaro Gattuso devra faire sans Ounahi, touché au dos. Mais l’Italien pourra compter sur Amine Harit, l’homme en forme du moment. Devant, il y a du choix avec Aubameyang, Correa, Ndiaye, Sarr ou encore Vitinha. En défense, Gigot et Mbemba sont présents, pendant que Balerdi et Gueye sont quant à eux suspendus. À noter également les présences de Soglo, Tika et Nadir au sein du groupe.

