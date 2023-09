Pourquoi l’OL a choisi Grosso plutôt que Gattuso

La suite après cette publicité

L’OL, ton univers impitoyable. Avec l’arrivée d’un propriétaire américain à sa tête, le club rhodanien offre autant de rebondissements que la légendaire série Dallas. Et c’est Gennaro Gattuso qui en a fait les frais cette fois-ci. Le volcanique entraîneur italien pensait avoir passé le dernier obstacle en s’entendant sur les conditions financières avec John Textor.

Mais ce dernier a, pour une fois, été sensible à la tiédeur des membres de l’OL quant à cette possible nomination. En cause, comme le rapporte L’Équipe, plusieurs facteurs : le fait que Gattuso soit dans l’écurie Jorge Mendes, des expériences passées pas toutes réussies et une tendance à ne faire que de courts passages sur le banc de touche. Ajoutez à cela son caractère tempétueux et vous comprenez que Gattuso faisait déjà peur à certains.

À lire

Fabio Grosso à l’OL, c’est fait !

Grosso a séduit l’OL

Face à cette énumération d’arguments, Textor a donc décidé de calmer le jeu. Plus de nouvelles à Gattuso, qui n’attendait plus que la validation finale et qui a dû enrager… Fabio Grosso, lui, avait le soutien des décideurs lyonnais. Déjà parce qu’ils avaient appris à le connaître durant son passage au club entre 2007 et 2009. Un passage réussi sur le plan humain, puisque l’Italien a laissé un souvenir agréable à ses partenaires et aux dirigeants.

La suite après cette publicité

Enfin, sa récente expérience à Frosinone a prouvé que Grosso avait du talent à revendre sur un banc de touche. Avec un effectif très jeune, il a remporté la Serie B avec Frosinone, finissant avec la meilleure défense et la meilleure attaque. Il ne pourra pas avoir un tel succès dans l’immédiat avec l’Olympique Lyonnais, mais il ne sera pas déboussolé face à un effectif en manque d’expérience.