FC Barcelone : Ferran Torres sort du silence et répond à l’intérêt du PSG !

Promu parmi les capitaines de la sélection espagnole pour cette Coupe du Monde, Ferran Torres s’apprête à porter de grandes responsabilités pour l’entrée en lice de la Roja à Atlanta contre le Cap-Vert. En raison du retour progressif à la compétition de Lamine Yamal, encore trop juste physiquement, l’attaquant valencien est attendu comme titulaire sur l’aile droite. Une occasion en or de confirmer son statut de leader au sein d’une attaque remaniée aux côtés de Mikel Oyarzabal et Dani Olmo.

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Cette exposition internationale fait suite à la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs du FC Barcelone. Auteur de 21 buts toutes compétitions confondues et sacré co-lauréat du Trophée Zarra, le joueur a franchi un immense palier. Ses performances intéressantes ont logiquement attiré le Paris Saint-Germain, qui cherche une alternative sur le marché en prévision d’un possible départ de Bradley Barcola. De plus, l’arrivée récente d’Anthony Gordon au Barça pour plus de 70 millions d’euros a un temps laissé penser qu’une porte de sortie pouvait s’ouvrir.

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«Je ne sais rien sur le PSG et ça ne m’intéresse pas»

Présent en conférence de presse, Ferran Torres a immédiatement éteint l’incendie provoqué par l’intérêt du PSG, double champion d’Europe en titre : «je ne sais rien sur le PSG et ça ne m’intéresse pas. Seul le match de demain m’intéresse.» Cette mise au point fait un écho parfait aux déclarations tenues par Hansi Flick quelques heures plus tôt. L’entraîneur allemand a fermement répondu aux dirigeants parisiens en expliquant qu’il comptait s’appuyer sur son attaquant pour la saison à venir, refusant catégoriquement d’ouvrir des négociations pour un transfert cet été.

Sous contrat avec le club catalan jusqu’en juin 2027, le "Tiburon" n’envisage pas son avenir ailleurs qu’en Catalogne, repoussant également à plus tard les discussions de prolongation entamées par sa direction selon les médias espagnols. Il sait également que le départ de Robert Lewandowski laisse une place importante à combler au sein de l’animation offensive de Hansi Flick. Même si la concurrence s’annonce féroce l’année prochaine, Ferran Torres sait qu’il aura une carte maîtresse à jouer au Barça, dès que sa mission avec l’Espagne à la Coupe du Monde sera achevée. Le dossier est clos. Pour le moment.