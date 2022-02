MU : Nike lâche Mason Greenwood

Embourbé dans plusieurs affaires judiciaires, notamment pour viol sur sa compagne et violence conjugale, Mason Greenwood ne fait plus partie de la famille Nike.

Il n'a que 20 ans, et semblait en mesure de pouvoir pleinement réussir sur la planète football. Au lieu de ça, Mason Greenwood est en train de tout perdre. Le prometteur attaquant de Manchester United a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire mercredi, après avoir été arrêté le 30 janvier dernier outre-Manche.

D'abord accusé de violence conjugale et de viol par sa compagne, l'international anglais a vu une enquête s'ouvrir à son encontre. Ce n'est pas tout puisqu'il a ensuite rapidement été visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de menaces de mort, selon la BBC.

Greenwood et Nike, c'est terminé

Les Red Devils ont bien évidemment condamné toute violence, avant d'indiquer que Mason Greenwood ne s'entraînerait plus au club jusqu'à nouvel ordre. Pour ne rien arranger, l'Anglais a également été retiré du jeu vidéo FIFA, mais aussi de PES et de eFootball alors que son maillot n'est plus disponible à l'achat du côté d'Old Trafford.

Enfin, rien de surprenant au regard de la tournure de cette sombre affaire, mais Nike a indiqué à The Athletic la fin de la collaboration entre la marque à la virgule et Mason Greenwood. Nike, qui avait au préalable suspendu ce partenariat, a tout simplement décidé de ne plus sponsoriser le n°11 de MU. «Mason Greenwood n'est plus un athlète de Nike», a confirmé un porte-parole de la firme américaine au média britannique. Le natif de Wibsey était l'un des porte-étendard de la Phantom GT.