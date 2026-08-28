Mercato L1 : l’OGC Nice fonce sur Mohamed Amoura !

L’OGC Nice souhaite frapper fort dans cette dernière ligne droite du mercato. Après avoir notamment enrôlé Gautier Hein et surtout Elye Wahi, dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une option d’achat évaluée à 15 millions d’euros, pour renforcer son secteur offensif, le club azuréen souhaite encore apporter une nouvelle arme à son attaque. Et les dirigeants niçois ont jeté leur dévolu sur un profil très explosif, à savoir celui de Mohamed Amoura (26 ans).

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Un dossier surprise tant le nom de l’international algérien (48 sélections) n’avait jusqu’ici que très peu circulé du côté de l’Allianz Riviera. Les discussions ont toutefois avancé ces dernières heures entre les différentes parties pour étudier la possibilité d’une arrivée de l’attaquant de Wolfsbourg. Si le dossier n’est pas encore bouclé à 100%, il est en bonne voie.

Un énorme coup en préparation du côté de Nice

Un très joli coup en perspective pour l’OGC Nice, alors que Mohamed Amoura ne manquait pourtant pas de prétendants cet été. L’Udinese, comme nous vous l’avons indiqué, et l’Olympique de Marseille se sont notamment intéressés à son profil. Arrivé en Bundesliga à l’été 2024 sous la forme d’un prêt, avant de s’engager définitivement avec Wolfsbourg un an plus tard, l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise sort d’une saison délicate sur le plan collectif, malgré des statistiques individuelles honorables avec huit buts et trois passes décisives en 33 rencontres.

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En effet, Wolfsbourg a terminé à la place de barragiste de Bundesliga la saison dernière, avant d’être relégué en deuxième division à l’issue des play-offs. Malgré ce contexte compliqué, l’arrivée d’Amoura constituerait un renfort de poids pour le Gym. Meilleur buteur des qualifications africaines pour la Coupe du Monde avec l’Algérie (10 buts), l’attaquant de 26 ans pourrait apporter sa vitesse, sa profondeur et son efficacité à l’attaque de la formation entraînée par Olivier Pantaloni.