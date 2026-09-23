Premier couac pour Zinedine Zidane en Équipe de France

Depuis lundi, Zinedine Zidane a lancé un peu plus concrètement son aventure à la tête de l’Équipe de France. L’ancien numéro 10 a commencé à mettre des choses en place avec ses joueurs et son staff. Un staff qui n’est pas au complet après la mise en examen de Mohamed Sanhadji, l’officier de sécurité des Bleus pour lequel Zizou s’est battu afin qu’il soit dans son équipe.

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Le problème, c’est que Sanhadji n’a pas été remplacé et cela pose problème puisque les Tricolores ont des déplacements prévus. Une telle absence est embêtante puisque l’officier de sécurité doit notamment gérer les escortes policières, les agents de sécurité et les relations avec les autorités locales des pays dans lesquels les Bleus joueront précise L’Équipe. Le média sportif indique que, pour le moment, la FFF estime que ce n’est pas un problème et qu’elle a confié cette mission à Laurent Georges, team manager de la sélection.