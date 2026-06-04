CdM 2026, Maroc : les premiers mots de Hakimi aux Etats-Unis

Le Maroc est arrivé aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde. Les Lions de l’Atlas évolueront dans un groupe relevé et entament leur préparation avec l’ambition de réussir un nouveau parcours marquant sur la scène mondiale. À leur arrivée, Achraf Hakimi s’est montré enthousiaste malgré la fatigue du voyage.

La suite après cette publicité

«Nous sommes vraiment ravis d’être ici et de participer à ce tournoi important. Bien sûr, nous sommes un peu fatigués ; le vol a été long, mais nous sommes vraiment heureux, comme je l’ai dit. Nous sommes impatients de commencer l’entraînement et de rencontrer tous les supporters en Amérique. Nous avons hâte de commencer et de ressentir le soutien des supporters marocains en Amérique».