Barrages CdM 2022 : l'Ukraine écarte l'Ecosse et file en finale

Une place en finale. Ce duel entre l'Ecosse et l'Ukraine, initialement prévu pour mars dernier mais reporté pour des raisons évidentes, allait offrir au gagnant la possibilité de gagner son ticket pour le Mondial face au Pays de Galles ce dimanche. A noter que côté ukrainien, le championnat est à l'arrêt et de nombreux joueurs n'ont donc plus joué depuis des mois... Ce qui ne les a pas empêché de se défaire de la Tartan Army...

Après une première grosse demi-heure dominée par les troupes d'Oleksandr Petrakov, l'inévitable Yarmolenko allait faire trembler les filets en premier, lobant le portier écossais (0-1, 33e). Et sur la pelouse du Hampden Park de Glasgow, les Ukrainiens allaient doubler la mise au retouir des vestiaires, avec une belle tête de Yaremchuk, en véritable avant-centre (0-2, 49e). Callum McGregor réduisait l'écart à dix minutes de la fin, mais dans le temps additionnel, Dovbyk pliait la partie pour cette victoire 3-1. Voilà qui devrait apporter un peu de joie au peuple urainien dans ces moments compliqués.