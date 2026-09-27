Italie : Roberto Mancini écarte dix joueurs avant d’affronter la Turquie

Roberto Mancini a décidé de se passer de dix joueurs pour le déplacement de l’Italie en Turquie, lundi à 20h45, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des nations. Après la défaite face à la Belgique (0-2), le sélectionneur italien souhaite notamment préserver plusieurs de ses titulaires en vue du choc contre la France, prévu vendredi prochain. Nicolo Barella, Diego Coppola et Gianluca Mancini, tous les trois titulaires face aux Diables rouges, resteront ainsi au centre d’entraînement de Coverciano.

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Sept autres joueurs ne feront pas le voyage : Honest Ahanor, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Massimo Pessina, Samuele Ricci et Mohamed Ali Zoma. Pour Pessina, Kouadio, Ricci et Inacio, il s’agit d’une deuxième absence consécutive, puisqu’ils avaient déjà été écartés du groupe contre la Belgique. En revanche, Roberto Mancini pourra compter sur le retour d’Alessandro Bastoni. Le défenseur de l’Inter Milan a purgé sa suspension après son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine en mars dernier et réintègre le groupe italien pour cette deuxième rencontre de Ligue des nations.