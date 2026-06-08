France - Irlande du Nord : Kylian Mbappé a tout raté !

Il a commencé sa soirée en explosant les lunettes d’un créateur de contenu qui discutait avec Robin Risser pendant l’échauffement, il l’a terminée avec la même imprécision. Ce lundi soir, au stade Pierre-Mauroy de Lille, Kylian Mbappé n’a clairement pas convaincu. Aligné à la pointe de l’attaque des Bleus face à l’Irlande du Nord (3-1), le buteur du Real Madrid a pourtant eu les occasions de se mettre en valeur.

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Positionné juste devant un Michael Olise des grands soirs, l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco a finalement fait preuve d’une maladresse chronique. Pourtant intéressant dans le jeu, notamment dans le liant apporté avec ses compagnons d’attaque, le capitaine des Bleus a terni sa prestation à cause d’une finition plus que douteuse. Que ce soit sur les services de Koundé, Doué et donc Olise, le Français de 27 ans n’a jamais trouvé la faille (9e, 73e, 88e).

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Mbappé imprécis mais…

Une inefficacité qui pose question à quelques jours du début de la Coupe du Monde puisque le natif de Bondy n’a plus été décisif lors de ses trois derniers matches avec la France, soit sa plus mauvaise série en Bleus depuis septembre 2024-mars 2025 (4). Avec un seul petit tir cadré (sur six tentatives) face à l’Irlande du Nord, Mbappé, crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, a plus globalement confirmé son manque de confiance et son irrégularité dans le jeu depuis le début de cette saison 2025-2026.

Questionné sur le secteur offensif après la rencontre, Didier Deschamps refusait pourtant de s’alarmer, préférant souligner la performance de Michael Olise et la complicité de ses attaquants, notamment celle aperçue entre le Bavarois et son capitaine. « Moi je ne vais pas m’inquiéter. C’est vrai qu’il a eu plusieurs situations mais il n’a pas eu d’efficacité. Il m’avait dit qu’il la gardait pour les Etats-Unis donc moi ça me va (sourire). Nous avons davantage de matches que d’entraînements, donc je ne peux pas reprocher aux joueurs d’être dans la gestion. Ce match était un galop d’essai pour être prêt le 16», ajoutait, à ce titre, le sélectionneur tricolore au micro de TF1. Les Bleus auront, en effet, besoin d’un Mbappé à son meilleur niveau pour espérer décrocher une troisième étoile…