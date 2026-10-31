Menu Rechercher
Commenter 4
Bundesliga

Bayern Munich : le penalty raté du Ballon d’Or Harry Kane face à Dortmund

Par Jordan Pardon
1 min.
Harry Kane @Maxppp
Bayern Munich 2-2 Dortmund

Premier match en tant que Ballon d’Or, et premier pénalty manqué pour Harry Kane face à Dortmund ce samedi. Après l’avoir lui-même provoqué en poussant à l’erreur Félix Nmecha, auteur d’une main dans sa surface, l’Anglais a vu sa tentative fracasser la barre transversale de Gregor Kobel alors que le Bayern Munich menait seulement 1-0 (56e).

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺LIVE] 🇩🇪 #Bundesliga
😱 Kane rate son penalty !
😬 Le Ballon d'Or vise la lucarne mais frappe la barre et manque l'opportunité de faire le break !
Voir sur X

Quatre minutes plus tard, les Bavarois étaient punis par un but de l’attaquant guinéen Serhou Guirassy (60e, 1-1). Dayot Upamecano a ensuite permis au Bayern de reprendre l’avantage au score (66e, 2-1), mais Fabio Silva a arraché le point du nul dans les derniers instants de la rencontre (89e, 2-2). Un jour sans pour Harry Kane, qui n’a jamais réussi à régler la mire malgré 3 grosses situations. Les Munichois restent leaders de Bundesliga, mais avec le même nombre de points que Dortmund.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Dortmund
Bayern Munich
Harry Kane

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier