Bayern Munich : le penalty raté du Ballon d’Or Harry Kane face à Dortmund

Premier match en tant que Ballon d’Or, et premier pénalty manqué pour Harry Kane face à Dortmund ce samedi. Après l’avoir lui-même provoqué en poussant à l’erreur Félix Nmecha, auteur d’une main dans sa surface, l’Anglais a vu sa tentative fracasser la barre transversale de Gregor Kobel alors que le Bayern Munich menait seulement 1-0 (56e).

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Quatre minutes plus tard, les Bavarois étaient punis par un but de l’attaquant guinéen Serhou Guirassy (60e, 1-1). Dayot Upamecano a ensuite permis au Bayern de reprendre l’avantage au score (66e, 2-1), mais Fabio Silva a arraché le point du nul dans les derniers instants de la rencontre (89e, 2-2). Un jour sans pour Harry Kane, qui n’a jamais réussi à régler la mire malgré 3 grosses situations. Les Munichois restent leaders de Bundesliga, mais avec le même nombre de points que Dortmund.