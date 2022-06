Le PSG pense à Julen Lopetegui

Maurico Pochettino est tenace. Depuis des mois, le technicien argentin est annoncé sur le départ. Mais officiellement, l'ancien coach de Tottenham est toujours à la tête de l'équipe parisienne. D'après certains échos, il pourrait même aller au bout de son contrat, qui prend fin en 2023. Le soutien de Kylian Mbappé, qui a son mot à dire auprès de la direction, et les galères des Franciliens pour trouver un nouvel entraîneur font ses affaires. Interrogé par Esports3, Pochettino a rappelé un point important : «il me reste encore un an de contrat. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup. On m'a déjà "viré" plusieurs fois, chaque semaine».

Mais il pourrait bientôt l'être. En coulisses, son sort serait déjà scellé. Nasser Al-Khelaïfi plancherait avec Luis Campos sur le choix d'un nouvel entraîneur. Priorité des décideurs qataris, Zinedine Zidane semble avoir décliné l'invitation. Du moins, pour le moment. José Mourinho aurait aussi été approché. Mais le Special One va continuer à l'AS Roma. Comme eux, Ruben Amorim, Sérgio Conceição, Marcelo Gallardo ou encore Christophe Galtier, ont été associés à Paris. Le coach de Nice, toujours très proche de Luis Campos, serait d'ailleurs intéressé.

Séville sous la menace du PSG

Ce mardi, un autre nom est avancé : Julen Lopetegui. L'Espagnol, accompagné de Mauricio Pochettino, est à la Une d'Estadio Deportivo. Le média ibérique explique que l'ancien entraîneur du Real Madrid figure sur la liste du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en 2024, le coach de 55 ans, déjà lié au PSG, devrait continuer avec Séville. C'était la tendance dernièrement. Mais les pensionnaires du stade Ramon Sanchez-Pizjuan ne sont pas rassurés pour autant. Ils sont même très inquiets selon la publication espagnole.

En effet, ils craignent de revivre ce qu'ils avaient déjà vécu fin juin 2016 lorsque le PSG avait réussi à recruter Unai Emery. Un coup dur pour Séville, qui avait déjà avancé sur le mercato et qui avait dû lui trouver un successeur. Visiblement marqués, les Andalous ne veulent pas que cela se reproduise. D'autant que Monchi a déjà fait des plans pour la composition de la prochaine équipe. Mais celle-ci sera chamboulée si Lopetegui venait à s'en aller. Menacé par le PSG, le FC Séville suit donc attentivement ce qu'il se passe en France. Et inutile de dire que les Espagnols prient pour qu'un autre coach signe à Paris.