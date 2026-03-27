Le San Diego Wave offre à une ex-joueuse de l’OL le plus gros contrat de l’histoire du foot féminin
L’équipe féminine du San Diego Wave FC vient d’annoncer l’arrivée de l’attaquante américaine Catarina Macario (26 ans). Il s’agit d’un retour aux sources pour celle qui a porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais de 2021 à 2023 et qui évoluait jusqu’à présent à Chelsea. L’opération constitue un record financier puisque ESPN assure que San Diego a offert à sa nouvelle joueuse le plus gros contrat de l’histoire du football féminin, à savoir un bail jusqu’en 2030 rémunéré à hauteur de 7 M€.
«Le Wave FC a officiellement recruté Catarina Macario, originaire de San Diego, et attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis âgée de 26 ans, en lui offrant l’un des contrats les plus importants de l’histoire de la NWSL. Meilleure buteuse de l’équipe nationale américaine en 2025, Macario rejoint le club après trois saisons couronnées de succès avec Chelsea», annonce le club californien.
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