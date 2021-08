Juan Branco demande au Barça et à la Liga de se joindre à son combat juridique contre le PSG

Il y a quelques jours, nous vous expliquions que des socios du FC Barcelone, menés par un avocat français, Juan Branco, avaient la ferme intention de faire totalement capoter la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Ambitieux, certains diront, mais le Français n'avait pas froid aux yeux et avait tenu à expliquer publiquement sa démarche, évoquant notamment un supposé souci de corruption de la part du PSG et du Qatar. Si le début de fumée n'a pas vraiment laissé place à un feu ravageant, Juan Branco fait encore parler de lui. Dans une lettre ouverte que s'est procurée Mundo Deportivo, il a cette fois directement interpellé Joan Laporta, le président du Barça, pointant une nouvelle fois le club de les Rouge et Bleu et leurs dirigeants du doigt, mais pas que.

*«[...] Aujourd'hui, les clubs français sont exonérés de pénalités pour violation des règles du fair-play financier. Cette dérogation, adoptée par le championnat de France en 2019, s'appliquera jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, créant une distorsion de concurrence avec les autres clubs européens dont le PSG profite. De même, alors que le club français prévoit des pertes qui pourraient atteindre 500 millions d'euros la saison prochaine, il continue de recruter les meilleurs joueurs du continent, lâchés par des clubs exsangues, incapables de modifier l'inflation salariale provoquée par le PSG. La raison d'une telle aberration, incompatible avec la réglementation européenne, qui impose des normes identiques dans chaque territoire de marché intérieur de l' Union européenne , est avant tout politique. Le Qatar, propriétaire du PSG, a besoin de construire un club-drapeau qui légitime l'organisation de la Coupe du monde 2022 sur son territoire. Obtenu après des années de trucages présumés - toujours sous enquête judiciaire - impliquant Michel Platini et le président Nicolas Sarkozy lui-même, l'organisation d'un événement d'une telle ampleur à l'échelle mondiale est conçue par l'émirat comme un moyen de se protéger des caprices expansionnistes de ses voisins, notamment l'Arabie saoudite, de continuer à promouvoir l'islamisme politique en toute impunité, d'améliorer son accès aux élites politiques occidentales et améliorer leur image dans l'opinion publique - au détriment des près de 7 000 travailleurs qui ont déjà perdu la vie en forçant des stades qui resteront vides dès la fin de l'événement.

[...] Nous sommes convaincus d'avoir une plateforme juridique très solide, et de pouvoir profiter du mouvement médiatique autour de la signature de Messi pour mettre cette question au centre du débat mondial, toujours dans le respect d'une figure aimée et respectée. Le FC Barcelone en personne à cette cause, casser le moule et reconstruire un modèle européen, à l'instar des jeunes avocats, il y a 25 ans, conduits sous le nom d' Elefant Blau. Bloquer la signature la plus scandaleuse et médiatisée de l'ère du football d'affaires apparaît comme le dernier moyen d'obliger nos concurrents à s'asseoir à la table des négociations, et de briser une spirale dont les premières victimes sont les supporters. L'hyper-capitalisation du football, qui provoque l'inflation des prix des abonnements, des droits de télévision, des prix des t-shirts, la privatisation des clubs ayant appartenu à ses membres, et menace de détruire définitivement le caractère populaire de ce sport, vous pouvez arrêter. Dans l'intérêt des partenaires, des fans de football et de notre société dans son ensemble, nous demandons à la Ligue , au FC Barcelone et à tous les acteurs institutionnels du football espagnol de se joindre à notre revendication pour défendre les intérêts des fans, et rompre avec un modèle sans avenir et sans signification.»*