Monaco : Aladji Bamba va signer en Angleterre pour plus de 40M€

Actif sur le mercato avec les arrivées d’Ansu Fati (FC Barcelone), Sadibou Sané (FC Metz) et Flavio Nazinho (Cercle Bruges), l’AS Monaco doit aussi vendre. Le club de la Principauté s’est séparé pour le moment de Caio Henrique (Ajax Amsterdam), Kassoum Ouattara (Besiktas), Radoslaw Majecki (Pafos) et Krépin Diatta (libre). Les Monégasques sont sur le point de réaliser une grosse vente supplémentaire.

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Selon nos informations, le club anglais de Newcastle a bouclé l’arrivée du milieu défensif Aladji Bamba (20 ans). Le joueur va arriver aujourd’hui en Angleterre dans le cadre d’un transfert s’élevant à 41 millions d’euros, dont 5 millions d’euros de bonus. À cela s’ajoute un pourcentage à la revente pour l’AS Monaco.

Une grosse vente pour l’ASM

Une sacrée vente pour le club monégasque puisque le natif de Blois a disputé seulement 25 matches (2 passes décisives) et avait un rôle de remplaçant sur le début de saison avant de prendre un rôle de titulaire sur la seconde partie d’exercice. Cela lui a même valu de figurer dans le top 100 du Golden Boy.

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Newcastle va de son côté boucler sa quatrième arrivée. Les Magpies ont déjà déboursé 95 millions d’euros avec notamment les arrivées de Bazoumana Touré (Hoffenheim), Sean Steur (Ajax Amsterdam) et Ewen Jaouen (Stade de Reims). Eddie Howe va pouvoir compter sur un renfort dans l’entrejeu. Sandro Tonali est déjà parti à Tottenham, tandis que Bruno Guimaraes et Joelinton pourraient eux aussi s’en aller.