La cible totalement délirante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer !

L’été 2027 va marquer un changement de taille pour le Bayern Munich. En fin de contrat à l’issue de la saison, Manuel Neuer (40 ans) a annoncé qu’il ne prolongera pas l’aventure avec le Rekordmeister afin de prendre sa retraite. Un véritable bouleversement pour les Bavarois qui comptent sur lui depuis la saison 2011/2012 pour garder leurs cages. Vainqueur de 13 Bundesliga, 2 Ligues des Champions et un total de 34 titres avec les Munichois, Manuel Neuer va laisser une trace indélébile.

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Pour le remplacer, le Bayern Munich a beaucoup de confiance en Jonas Urbig (23 ans) qui est arrivé de Cologne à l’hiver 2025 et a su s’épanouir dans l’ombre de la légende allemande. Toutefois, celui qui compte huit apparitions cette saison (9 pour Manuel Neuer) n’a jamais tenu une saison complète comme gardien titulaire en Bundesliga. Un manque d’expérience pour le néo-international allemand (2 capes) qui va obliger le Bayern Munich à s’affairer pour lui offrir une alternative. Bien que Jonas Urbig soit apprécié en interne, il faut trouver un élément expérimenté pour l’accompagner et possiblement tenir un rôle de titulaire s’il ne réussit pas à convaincre.

Loris Karius est une option crédible

Et c’est en ce sens que le Bayern Munich prospecte depuis quelques mois. Selon Sky Germany, plusieurs gardiens tiennent la corde pour assurer ce rôle. Oliver Baumann (36 ans) semble être la priorité par son expérience en sélection allemande où il était la doublure de Manuel Neuer lors de la Coupe du Monde 2026. Le portier d’Hoffenheim a régulièrement disputé la Coupe d’Europe et connaît parfaitement la Bundesliga. Bernd Leno (34 ans) est également pressenti. Le gardien de Fulham est aussi international allemand, a joué à Arsenal et au Bayer Leverkusen et peut tenir ce rôle.

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Qui recruter pour l'après Manuel Neuer au Bayern Munich ? Bernd Leno (Fulham) Oliver Baumann (Hoffenheim) Loris Karius (Schalke 04) Autres Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Cependant, un autre nom prend de l’épaisseur et il est très surprenant. Pas évoqué jusqu’à présent, Loris Karius (33 ans) est vu comme une option intéressante par le club allemand. Jamais international avec l’Allemagne, il est surtout connu pour deux erreurs grotesques. Le natif de Biberach an der Riß s’est totalement troué lors de la finale de la Ligue des Champions 2018 avec Liverpool contre le Real Madrid (3-1). Un échec dont il aura mis un temps fou à se relever avec des prêts ratés à Besiktas et à l’Union Berlin.

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Loris Karius aura connu deux mois d’inactivité après Liverpool avant de faire une pige à Newcastle. Resté à nouveau sans club pendant six mois, il a rebondi en janvier 2025 du côté de Schalke 04. Resté un an et demi avec le club de la Ruhr en 2. Bundesliga, il a aidé les Königsblauen à remonter dans l’élite allemande. Avant-dernier, Schalke 04 peut compter sur un Loris Karius solide avec seulement 11 buts concédés en 9 matches de Bundesliga. Une trajectoire surprenante pour un gardien passé par de terribles phases de dépression, et qui pourrait même devenir complètement délirante.