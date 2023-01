Nantes : Antoine Kombouaré fier de la réaction des siens face à Auxerre

La suite après cette publicité

Au cours de la 17ème journée de Ligue 1 ce dimanche, le FC Nantes a battu l’AJ Auxerre (1-0) au stade de la Beaujoire grâce à un but de Marcus Coco dans le dernier quart d’heure. Le joueur est entré en jeu à la place de Moses Simon dix minutes plus tôt. Un succès qui satisfait Antoine Kombouaré, tacticien des Canaris qui est fier de la réaction de ses joueurs.

« On va retenir que l’on a réussi à ne pas prendre de but pour la deuxième fois consécutive, que l’on marque un petit but qui nous rapporte trois points très importants pour la suite. Ce n’est pas pour autant que l’on est sauvé, le chemin est long… Je suis super content pour Marcus. Il était un peu en difficulté, mais c’est à l’image de l’équipe. Il est récompensé de sa générosité. À travers les nombreux changements opérés, j’avais envie de bousculer mon équipe », a alors affirmé l’entraîneur de 59 ans.

