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Série A

Santos : Neymar loupe la reprise pour un tournoi de poker

Par Valentin Feuillette
1 min.
Neymar en pleurs, encore @Maxppp

Le retour de Neymar avec Santos devra encore attendre. L’attaquant brésilien n’a pas accompagné son équipe pour le déplacement de reprise, le club expliquant son absence par la nécessité de poursuivre un travail spécifique afin de retrouver une meilleure condition physique. Une justification qui laissait entendre que l’ancien joueur du PSG était entièrement concentré sur sa préparation.

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Mais quelques heures plus tard, Globo a révélé que Neymar avait été aperçu à São Paulo en pleine participation à un tournoi de poker. Une apparition qui ne manquera pas d’alimenter les débats au Brésil, alors que son état de forme et son implication font déjà l’objet de nombreuses interrogations depuis son retour à Santos.

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