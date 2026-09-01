Crystal Palace a trouvé un accord avec l’OL et Malick Fofana

Malick Fofana est décidément l’une des stars de cette fin de mercato d’été 2026. Pourtant, rien ne prédestinait le Belge à occuper ce rôle. Après le départ d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, la porte s’est refermée pour l’ailier gauche belge. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium ne souhaitaient pas perdre les deux joueurs durant la même fenêtre de recrutement. Mais l’élimination des Gones en Ligue des Champions et le besoin vital pour le club de renflouer ses caisses ont finalement fait bouger les lignes.

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Outre Leipzig, qui a un temps pensé à lui pour remplacer Yan Diomandé parti au Real Madrid, l’AS Roma est entré dans la danse. Mais c’est surtout l’Angleterre qui lui a fait les yeux doux. Hull City a tenté de le séduire. Mais le Diable Rouge a recalé les Tigers. Ensuite, Sunderland et Crystal Palace se sont positionnés. Puis, Arsenal est entré en piste. Fofana a été proposé aux Gunners, qui cherchent justement un joueur à son poste. Ils ont donc étudié cette opportunité de marché puisque le Belge était disponible pour environ 40 M€, le prix de base fixé par les Rhodaniens.

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Crystal Palace a pris l’avantage

Ce mardi, tout s’est accéléré. Ce matin, nous vous avons révélé qu’un accord a été trouvé avec Sunderland pour un transfert de 35 M€ bonus compris. Le joueur était attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale. Mais cet après-midi, Crystal Palace est revenu en force dans ce dossier. Les Eagles se sont positionnés pour doubler les Black Cats dans la dernière ligne droite. Une stratégie qui semble porter ses fruits.

Selon nos informations, le club entraîné par Pierre Sage a trouvé un accord avec l’OL(pour un montant proche de 40 M€) mais aussi avec le Belge de 21 ans. Sauf retournement de situation dans ce dossier fou, le club londonien a la main à l’heure actuelle. Malick Fofana devrait donc découvrir la Premier League. Il reste à savoir avec quel club. Mais il y a de fortes chances que ce soit avec Crystal Palace et Pierre Sage, qui a échangé avec lui et qui le connaît très bien. La suite au prochain épisode…