Chelsea veut blinder N'Golo Kanté

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea il y a moins d'un mois, N'Golo Kanté (30 ans) est l'un des cadres du club anglais depuis son arrivée au club en 2016. En fonction du résultat de l'Euro, il se dit même qu'il pourrait faire partie des prétendants pour le Ballon d'Or à la fin de l'année.

On n’en est pas encore là, mais d'après Sky Sports, les Blues veulent prolonger leur milieu de terrain, afin de le récompenser de ses excellentes prestations. Des négociations vont s'ouvrir dans les prochaines semaines, alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2023. Après des semaines un peu plus compliquées, les relations entre le joueur et le club sont au beau fixe.