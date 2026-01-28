Menu Rechercher
Ligue des Champions

Bruno Guimaraes est dans le groupe de Newcastle face au PSG

Par Tom Courel
1 min.
Bruno Guimaraes avec Newcastle @Maxppp
Bonne nouvelle pour Bruno Guimaraes et ses coéquipiers. En effet, le milieu de terrain de 28 ans qui évolue à Newcastle, a fait partie du voyage pour se diriger vers Paris afin de disputer cette huitième journée de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain ce mercredi (21h). Après avoir manqué la défaite face à Aston Villa dimanche (0-2), le Daily Mail a assuré qu’il serait présent, mais qu’il subirait un test de condition physique de dernière minute avant qu’Eddie Howe, son coach, ne décide de sa participation.

Pour rappel, sa présence dans la capitale française n’était pas certaine, car Guimaraes s’était blessé à la cheville lors de la victoire contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions la semaine dernière (3-0). Le capitaine, offrant un sérieux renfort dans le onze mis en place, pourrait permettre aux siens de sécuriser sa place dans le top huit. À l’heure actuelle, ils sont plutôt bien placés (7e) avec un nombre de points équivalent à son adversaire du soir, au Barça ou encore à Chelsea (13).

Pub. le - MAJ le
