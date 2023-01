OL - Strasbourg : les compositions officielles

La 19e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel intéressant entre l’Olympique Lyonnaise et le RC Strasbourg Alsace. Les Gones s’articulent dans un 3-4-1-2 où Anthony Lopes est dans les cages derrière Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et Castello Lukeba. Les rôles de pistons sont assurés par Malo Gusto et Nicolas Tagliafico. Thiago Mendes et Corentin Tolisso se retrouvent dans l’entrejeu avec Rayan Cherki un cran plus haut. En pointe, Alexandre Lacazette est épaulé par Karl Toko Ekambi.

Les Alsaciens s’organisent dans un 3-5-2 avec Matz Sels comme dernier rempart. Devant lui, Ismaël Doukouré, Alexander Djiku, Gerzino Nyamsi, Lucas Perrin et Dimitri Liénard assurent la défense. Sanjin Prcic est placé en sentinelle auprès de Jean-Eudes Aholou et Jean-Ricner Bellegarde. Devant, Habib Diallo et Kevin Gameiro composent le duo d’attaque.

Alexandre Lacazette réduit l’écart juste avant la pause !

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba - Gusto, Tolisso, Thiago Mendes, Tagliafico - Cherki - Lacazette, Toko Ekambi

RC Strasbourg Alsace : Sels - Djiku, Nyamsi, Perrin - Doukouré, Aholou, Prcic, Bellegarde, Liénard - Gameiro, Diallo

