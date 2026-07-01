Coupe du Monde 2026 : Édouard Mendy forfait face à la Belgique

Son absence était prévue et elle est désormais officielle. En effet, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, était présent en conférence de presse avant de défier la Belgique lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 (ce mercredi à 22h00). Et le coach des Lions de la Teranga a dû évoquer le cas Édouard Mendy, blessé au genou gauche. Face aux médias, le technicien a d’ailleurs annoncé son forfait pour ce duel.

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« Nous n’aurons pas Édouard Mendy. Même s’il n’est pas apte à jouer demain, il sera à nos côtés. Nous espérons gagner afin qu’il puisse nous rejoindre pour la suite de la compétition. Mory (Diaw) a réalisé un excellent match avec un clean-sheet. Nous espérons qu’il fera la même chose demain (ce mercredi) » a indiqué Thiaw. Reste à savoir si le portier du HAC réussira à tenir bon face aux Diables Rouges de Rudi Garcia.