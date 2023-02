Lisandro Martinez révèle les raisons du redressement de Manchester United

La suite après cette publicité

Champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, Lisandro Martinez est resté sur son nuage depuis avec Manchester United. À l’image des Red Devils depuis le début de l’année, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est impressionnant à son poste. Dans un entretien accordé au Telegraph, le défenseur central de 25 ans est revenu sur le renversement de situation qu’a connu son club ces derniers mois et la remobilisation de ses coéquipiers.

« C’était un début difficile, c’est sûr. La façon dont nous avons perdu, l’attitude était vraiment mauvaise. Nous avons parlé dans le vestiaire, nous avons dit tout ce que nous devions dire. Nous avons regardé… comment dire ? … l’écusson et nous avons dit : "Les gars, ce n’est pas possible. Nous devons changer cela". Directement, nous avons commencé à tout changer - l’énergie, dans l’entraînement, les duels. Et puis nous avons montré un autre esprit, une autre énergie, un autre niveau de travail d’équipe. »

