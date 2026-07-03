Menu Rechercher
Commenter 29
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2926 : altercation entre la police et la délégation égyptienne

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mohamed Salah avec l'Egypte @Maxppp
Australie Égypte
winamax
1 3.50 N 2.90 2 2.35 bonus 100€

Ce vendredi à 20h, à Dallas, l’Égypte affronte l’Australie en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026. Mais avant le match, les Pharaons ont eu une altercation avec la police dans leur hôtel à Dallas selon le média égyptien Almasry Alyoum.

La suite après cette publicité

Une vidéo montre le sélectionneur Hossam Hassan et son adjoint Ibrahim Hassan être repoussés par un policier qui leur demandait de reculer. Le frère jumeau du sélectionneur s’est alors emporté : « ne me poussez pas ! », a-t-il lancé au policier, tout en étant à deux doigts d’en venir aux mains. La raison de cette tension est l’intervention de la police alors qu’un supporter souhaitait simplement prendre une photo avec un joueur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Égypte

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Égypte Flag Égypte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier