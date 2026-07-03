Coupe du Monde 2926 : altercation entre la police et la délégation égyptienne

Ce vendredi à 20h, à Dallas, l’Égypte affronte l’Australie en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026. Mais avant le match, les Pharaons ont eu une altercation avec la police dans leur hôtel à Dallas selon le média égyptien Almasry Alyoum.

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بيدافع عن طفل.. لحظة مشادة إبراهيم حسن وفرد أمن أمريكي داخل فندق الإقامة pic.twitter.com/MRVUctu6QV — ملعب القاهرة24 (@Cairo24Sports) July 2, 2026

Une vidéo montre le sélectionneur Hossam Hassan et son adjoint Ibrahim Hassan être repoussés par un policier qui leur demandait de reculer. Le frère jumeau du sélectionneur s’est alors emporté : « ne me poussez pas ! », a-t-il lancé au policier, tout en étant à deux doigts d’en venir aux mains. La raison de cette tension est l’intervention de la police alors qu’un supporter souhaitait simplement prendre une photo avec un joueur.