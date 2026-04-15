Équipe de France : qui pour remplacer Hugo Ekitike à la Coupe du Monde ?

Il est d’ores et déjà le premier gros absent français de l’été. Sorti sur civière et en pleurs hier soir face au PSG (0-2), Hugo Ekitike a acté son forfait pour la Coupe du Monde aux Etats-Unis, qui devait sonner comme son premier tournoi majeur en sélection. En attendant de savoir si elle est partielle ou totale, la rupture du tendon d’Achille a été confirmée en chœur par la presse française ce mercredi matin.

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À 29 jours de l’annonce de sa dernière liste à la tête des Bleus, Didier Deschamps aurait aimé s’éviter de perdre un joueur qui compte. Car si Ekitike ne partait pas encore dans la peau d’un titulaire indiscutable, l’attaquant de Liverpool s’était affirmé comme une option crédible pour accompagner Mbappé, Olise et Dembélé lors de la dernière trêve. Pas un hasard si DD l’avait titularisé face au Brésil, match au cours duquel l’ex-Parisien avait marqué (1-2) et montré des choses intéressantes.

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Kolo Muani grand favori pour le remplacer ?

Mais alors qui pour remplacer Ekitike désormais ? Si Deschamps reste sur une structure de liste à neuf attaquants, comme en mars, on sait déjà que six seront du voyage : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki et le revenant Bradley Barcola. Convaincant et buteur face à la Colombie (1-3), Marcus Thuram retrouve des couleurs du côté de l’Inter et a aussi de grandes chances de faire partie du voyage. Il resterait alors deux places, dont l’une était revenue en mars à Maghnes Akliouche, épatant face à la Colombie.

Dans la logique des choses, Randal Kolo Muani hériterait du dernier strapontin laissé vacant suite au forfait d’Ekitike. L’ex-Parisien avait été convoqué lors du dernier rassemblement malgré un rôle très relatif (28 minutes de jeu contre la Colombie), mais même si sa saison avec Tottenham reste ratée à tous les niveaux, il a souvent répondu présent en sélection et garde une certaine cote aux yeux de son sélectionneur. Son bilan parle aussi pour lui (9 buts en 32 matchs) et pourrait peser lourd face à celui d’un Christopher Nkunku (2 buts en 18 sélections), qui semble partir de bien plus loin. Pareil pour Kingsley Coman, désormais à Al-Nassr. Les deux concurrents de "RKM" pourraient finalement se nommer Florian Thauvin ou Jean-Philippe Mateta, très bien revenu du côté de Crystal Palace et double buteur le week-end dernier. Les deux joueurs avaient d’ailleurs brillé en Bleus en fin d’année 2025. Ils seront plusieurs à vouloir briller en Bleus à l’été 2026.