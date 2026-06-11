Newcastle en passe de recruter Victor Muñoz

Un an et puis s’en va. Recruté en 2025 par Osasuna en échange de 5 M€, l’ancien joueur du Real Madrid Castilla, Victor Muñoz (22 ans) va quitter Pampelune après une saison 2025/2026 durant laquelle il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 34 matches.

La suite après cette publicité

🚨“Victor Muñoz, muy cerca de cerrar su traspaso al Newcastle por 35+5”.



🇺🇸 El jugador pasaría el reconocimiento médico en Estados Unidos.



ℹ️ @10JoseAlvarez pic.twitter.com/khjAOpSziS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 11, 2026

Parti disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, Muñoz devrait s’engager bientôt avec Newcastle. El Chiringuito annonce que les Magpies sont sur le point de finaliser le deal sur les bases d’un montant de 35 M€ + 5 M€ de bonus. Le joueur passerait sa visite médicale à Atlanta.