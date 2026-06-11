Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Newcastle en passe de recruter Victor Muñoz

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Victor Muñoz @Maxppp

Un an et puis s’en va. Recruté en 2025 par Osasuna en échange de 5 M€, l’ancien joueur du Real Madrid Castilla, Victor Muñoz (22 ans) va quitter Pampelune après une saison 2025/2026 durant laquelle il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 34 matches.

La suite après cette publicité

Parti disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, Muñoz devrait s’engager bientôt avec Newcastle. El Chiringuito annonce que les Magpies sont sur le point de finaliser le deal sur les bases d’un montant de 35 M€ + 5 M€ de bonus. Le joueur passerait sa visite médicale à Atlanta.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Osasuna
Víctor Muñoz

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Osasuna Logo Osasuna
Víctor Muñoz Víctor Muñoz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier