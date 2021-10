Manchester United : ça devient insoutenable pour Ole Gunnar Solskjær !

La suite après cette publicité

Les supporters mancuniens qui quittent Old Trafford à l'heure de jeu. C'est sans aucun doute l'image du week-end en Angleterre, alors que les Red Devils se sont inclinés sur le lourd score de 5-0 face à leur rival Liverpool dans ce derby d'Angleterre très déséquilibré. Une humiliation qui fait logiquement les choux gras de la presse britannique en cette matinée de lundi. Et il y a surtout un homme qui prend cher : Ole Gunnar Solskjær.

Ce n'est pas vraiment surprenant, direz-vous, dans la mesure où il y a déjà un bon moment que le Norvégien est critiqué par la presse et une bonne partie des fans. Mais cette déroute et la leçon de football infligée par les ennemis Reds auront probablement été la goutte qui a fait déborder le vase. Consultants, médias et supporters s'en sont donnés à cœur joie...

Le pire jour d'OGS à la tête de Manchester

« Ce fut une journée monstrueuse pour Manchester United. Ils ont été anéantis. C’était inacceptable. Les prochaines 24 heures vont être aussi chaudes qu’elles ne l’ont jamais été dans ce club. Dès qu’ils ont affronté une bonne équipe, ils ont été déchirés en lambeaux et cela leur a dit exactement où ils en étaient », a lancé Gary Neville sur Sky Sports, rejoint par Jamie Carragher : « je pense qu’Ole a fait du bon travail, mais pour affronter Klopp, Tuchel et Pep, Manchester United a besoin d’un meilleur manager. Je ne suis pas à l’aise de dire que quelqu’un devrait être licencié, mais nous sommes à l’aise pour dire que Fred n’est pas assez bon ou Scott McTominay n’est pas assez bon, donc je ne me sens pas trop mal de dire qu’Ole Gunnar Solskjaer n’est pas assez bon ».

Un constat d'échec partagé par le principal concerné. « Ce n’est pas facile de dire quelque chose, à part que c’est le jour le plus sombre que j’ai eu à la tête de ces joueurs. C’est moi le responsable, c’est tout. Le staff est brillant et je choisis la façon dont nous abordons le jeu et aujourd’hui, nous n’avons pas été assez cliniques pour aller de l’avant », a de son côté lancé l'ancien attaquant norvégien. Les prochaines heures risquent d'être très animées du côté d'Old Trafford...