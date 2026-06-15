Le mercato d’été 2026 est officiellement lancé en France !

C’est désormais officiel : le mercato estival 2026 est ouvert depuis ce lundi 15 juin en France. Les clubs de Ligue 1 peuvent dès à présent enregistrer leurs premières arrivées et départs, avec une fenêtre de transferts qui se prolongera jusqu’au mardi 1er septembre à 19h59. L’occasion pour les équipes de lancer concrètement la construction de leur effectif en vue de la saison 2026-2027, alors que plusieurs mouvements en coulisses ont déjà été amorcés.

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Dans les autres grands championnats européens, le calendrier diffère légèrement. L’Angleterre a également ouvert son marché ce 15 juin, tandis que l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie devront patienter jusqu’au 1er juillet pour entrer officiellement dans la période des transferts. Tous ces championnats clôtureront leur mercato le 1er septembre, à l’exception de la Premier League, qui fermera ses portes dès le 31 août. Une organisation échelonnée qui n’empêche toutefois pas les clubs d’accélérer les négociations dès maintenant.