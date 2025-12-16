L’annonce a surpris beaucoup de monde en Belgique. Marouane Fellaini fait son retour au Sporting de Charleroi, club où il a été formé durant sa jeunesse avant de rejoindre le Standard de Liège et de s’y révéler. L’ancien Diable rouge, qui a notamment remporté l’Europa League avec Manchester United en 2017, occupera un rôle de conseiller au sein du staff technique. Il accompagnera l’équipe professionnelle et contribuera au développement des joueurs, en particulier les milieux de terrain, en partageant son expérience et sa connaissance du football international.

« Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer que, durant son séjour temporaire en Belgique, Marouane Fellaini sera intégré au sein de son staff technique. Présent ponctuellement durant la semaine ainsi que lors des rencontres du Sporting, Marouane Fellaini mettra toute son expérience, sa grinta et son expertise au service du staff carolo. Les milieux de terrain, notamment, pourront profiter de ses conseils tactiques. Fort de ses 87 sélections avec les Diables Rouges, il apportera sa connaissance du football international et des exigences du plus haut niveau à notre groupe. Son rôle consistera à accompagner le staff technique en place et à contribuer au développement des joueurs de l’effectif professionnel. Au quotidien, il œuvrera également à transmettre une mentalité de travail axée sur l’exigence, la rigueur et la performance », peut-on lire dans le communiqué des Zèbres, actuel douzième du championnat belge.