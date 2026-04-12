Chelsea : la terrible statistique de Liam Rosenior

Chelsea n’y arrive plus. Après une élimination humiliante en Ligue des Champions face au Paris-Saint-Germain, le club londonien est à la ramasse en championnat. Restant sur deux défaites de rang en championnat, les coéquipiers de Cole Palmer se sont lourdement inclinés ce dimanche lors du choc face à Manchester City (0-3) devant ses supporters.

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Un nouveau revers pour les Blues qui n’ont plus gagné depuis le 4 mars dernier en Premier League. Une réalité qui resserre forcément l’étau autour de Liam Rosenior. Arrivé en janvier dernier, l’ancien coach de Strasbourg compte 8 défaites en 21 matches officiels avec les Blues. Un ratio de 38% de défaites qui le place parmi les pires coaches de l’histoire du club londonien. Dans les entraîneurs qui ont officié lors de 20 matches ou plus minimum, il s’agit du pire ration depuis 1979 et un certain Danny Blanchflower, qui comptait 59% de défaites à l’époque.