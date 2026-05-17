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SPL : CR7 et João Félix nommés pour le titre de meilleur joueur

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp

Défait par le Gamba Osaka en finale de la Ligue de Champions de l’AFC 2 ce samedi (0-1), l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo peut encore sauver sa saison en remportant la Saudi Pro League pour la première fois depuis 2019. Pour cela, il faudra impérativement s’imposer face à Damac lors de l’ultime journée du championnat. En attendant la clôture de la saison, la Saudi Pro League a d’ailleurs dévoilé les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison.

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Sans surprise, on retrouve deux joueurs d’Al-Nassr avec Cristiano Ronaldo (26 buts en 29 matchs) et João Félix (20 buts en 32 matchs). Ils sont accompagnés par le meilleur buteur du championnat Ivan Toney (32 buts en 31 matchs) et de son dauphin Julian Quiñones (30 buts en 30 matchs). Le milieu d’Al-Hilal Rúben Neves complète la liste.

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