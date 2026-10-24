Manchester City : Maresca explique la nouvelle sortie dès la mi-temps de Rayan Cherki

Titularisé au poste de numéro 10 lors de la défaite de Manchester City face à Aston Villa (2-1), Rayan Cherki n’a pas réussi à peser sur la rencontre. Peu en vue durant le premier acte, l’ancien Lyonnais a été remplacé dès la mi-temps par Phil Foden, alors que les Skyblues étaient menés au score. Une sortie prématurée qui n’est évidemment pas passée inaperçue, alors que les dernières prestations du milieu offensif français suscitent des interrogations. Marc Guéhi, fautif sur le premier but adverse, a lui aussi été sorti à la pause.

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Interrogé sur ces deux changements après la rencontre, Enzo Maresca a toutefois assuré qu’il s’agissait avant tout d’une décision liée aux avertissements reçus par ses joueurs. « Ils avaient tous les deux reçu un carton jaune, et il vaut parfois mieux éviter de prendre des risques. Je pense qu’au final, nous avons fait le nécessaire pour obtenir un résultat positif dans ce match », a expliqué le technicien italien. Ce dernier a également évoqué les difficultés rencontrées par son équipe en début de partie. « Nous avons eu du mal pendant les 10-15 premières minutes car nous nous attendions à ce qu’ils jouent d’une certaine manière, mais ils ont fait différemment. Nous nous sommes adaptés et avons ensuite pris le contrôle du match. »