EdF : Warren Zaïre-Emery est parti faire des examens

Ce samedi, Warren Zaïre-Emery est rentré dans l’histoire de l’équipe de France contre Gibraltar. Troisième plus jeune joueur de l’histoire des Bleus à porter la tunique frappée du coq, il est ainsi devenu le plus jeune depuis 1914. Un record absolument fou qui est presque devenu anecdotique au bout de 16 minutes de jeu. A l’origine d’une belle action, le natif de Montreuil a été l’auteur du troisième but français (16e). Sur l’action, il a été malheureusement victime d’un vilain tacle de à la cheville par Yogan Santos. Contraint à céder sa place, WZE a été remplacé par Youssouf Fofana.

Alors qu’il avait, dans un premier temps, rejoint le banc tricolore, le jeune milieu de terrain de 17 ans est finalement rentré aux vestiaires avec l’aide du staff médical français. Comme l’indique TF1, le joueur du PSG a quitté l’Allianz Riviera de Nice pour aller passer des examens plus poussés. Une information que Didier Deschamps a confirmé au retour des vestiaires : «Oui (il va passer des examens, ndlr), sa cheville a réagi, elle a bien gonflé quand on voit le geste. Il va passer des examens, en espérant que ce ne soit pas trop grave. C’est le seul point noir de cette première période.» Mauvaise nouvelle pour le titi parisien qui aurait pu vivre la soirée parfaite…