Thomas Müller n’a pas hésité à souligner les différences entre le football européen et la Major League Soccer, quelques mois après son arrivée aux Vancouver Whitecaps. L’ancien attaquant du Bayern Munich a notamment critiqué l’absence de relégation en MLS, estimant que ce système réduisait considérablement la pression sur les équipes et les joueurs. « Il n’y a pas de relégation. Il n’y a pas de grosse pression. On se dit plutôt : "Ah oui, on reconstruit l’équipe" », a expliqué l’ex-international allemand de 37 ans. Pour lui, les conséquences d’une mauvaise saison sont incomparables avec celles que peuvent subir les clubs européens. « Personne n’aime perdre, mais c’est complètement différent quand on lutte pour le maintien. On risque de perdre le budget de l’année suivante, voire tout le club. On perd des employés quand le budget change », a-t-il poursuivi. Une réalité économique et sportive qui, selon Müller, pousse les formations européennes menacées de relégation à se battre pour leur survie, avec des répercussions directes sur l’engagement des joueurs et l’intensité des rencontres.

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Au-delà de cette différence de fonctionnement, Thomas Müller estime que le système américain influence directement le niveau de rigueur défensive et la régularité des performances. « J’ai parfois l’impression qu’à cause du système, le style de jeu est plus optimiste ou plus négligent défensivement ici », a-t-il observé. L’ancien joueur du Bayern reconnaît toutefois que la MLS possède des individualités capables de produire du football de grande qualité, mais considère que les écarts de niveau entre les bonnes et les mauvaises prestations y sont plus importants qu’en Europe. Pour illustrer son analyse, l’Allemand a utilisé une comparaison avec le golf : un amateur peut occasionnellement réussir un coup digne d’un professionnel, mais un professionnel se distingue surtout par sa capacité à éviter les grosses erreurs. Une image qui résume sa perception du championnat nord-américain, où les séquences spectaculaires peuvent côtoyer des passages beaucoup moins maîtrisés. Habitué pendant toute sa carrière aux exigences du Bayern Munich et de la Bundesliga, Müller découvre ainsi une compétition dont il apprécie certaines qualités, tout en questionnant les conséquences sportives de son modèle sans relégation.