PSG : Nasser Al-Khelaïfi prend en main le dossier Milan Skriniar

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre des heures agitées. En effet, le club de la capitale souhaite recruter du monde au milieu et en défense pour achever son mercato estival, tout en cédant un maximum d'indésirables. Vous le savez, la piste prioritaire en défense se nomme Milan Skriniar. Mais le Slovaque âgé de 27 ans est un enjeu primordial pour les dirigeants de l'Inter Milan, qui ne veulent pas perdre la face devant leurs supporters attentifs.

Depuis des semaines, la rengaine est la suivante : il faut payer cher, voire très cher (entre 70 et 80 voire 90 M€ selon les jours) pour racheter la dernière année de contrat du joueur. Hors de question pour le PSG, prêt à grimper quand même jusqu'à 55 M€. Une sacrée somme qui ne fait pourtant pas fléchir les dirigeants italiens. Le PSG n'a malgré tout pas perdu espoir dans ce dossier.

Al-Khelaïfi va négocier en personne

Selon nos informations, Nasser Al-Khelaïfi va discuter avec le président de l'Inter Steven Zhang pour débloquer le transfert. Le patron du club francilien compte négocier une nouvelle fois avec son homologue pour réussir là où Antero Henrique a échoué jusque-là. La volonté de Luis Campos et de Christophe Galtier est claire, il faut ajouter Skriniar à l'effectif.

Nasser Al-Khelaïfi y parviendra-t-il ? C'est l'un des derniers enjeux du mercato parisien. Un enjeu au long court puisque l'intérêt du PSG s'était ébruité dès le début du mois de juin. Plus de deux mois plus tard, les choses n'ont pas réellement avancé et il reste désormais moins de 72 heures pour conclure le feuilleton.