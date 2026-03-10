PSG : Nasser al-Khelaïfi est toujours bloqué au Qatar

Le président du PSG, Nasser al‑Khelaïfi, n’a pas assisté à l’entraînement de l’équipe mardi matin au Campus PSG de Poissy. Le dirigeant qatari se trouve actuellement coincé à Doha, alors que son pays est visé par des bombardements iraniens dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

La suite après cette publicité

Sa présence mercredi soir au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint‑Germain et Chelsea reste incertaine. Un déplacement vers Paris demeure possible, mais la situation au Qatar pourrait l’obliger à rester sur place.

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.