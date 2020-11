EdF : Didier Deschamps maintient le suspense pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Touché aux ischio-jambiers depuis le déplacement à Nantes (victoire du PSG 3-0), Kylian Mbappé (21 ans) n'a pas participé aux matchs du club parisien face au RB Leipzig en Ligue des champions (2-1) puis face au Stade Rennais en Ligue 1 (3-0). Le champion du monde a par ailleurs été ménagé par Didier Deschamps lors de la défaite des Bleus face à la Finlande mercredi en amical (0-2).

Présent en conférence de presse avant le choc face au Portugal samedi en Ligue des Nations (match à suivre en direct commenté sur notre live), le sélectionneur de l'équipe de France a maintenu le suspense sur une future titularisation de Mbappé demain soir. « Il va faire la première partie de l'entraînement à part, parce qu'il a un travail spécifique. Et on verra par la suite. J'attendrai ce qu'il se passe à l'entraînement. Un point sera fait demain matin pour voir comment ils sont les uns et les autres avant les décisions du match, » a ainsi commenté Deschamps. Difficile donc d'extrapoler sur la présence de Kylian Mbappé face au champion d'Europe en titre...