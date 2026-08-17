Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Bundesliga

Michy Batshuayi file en Arabie saoudite

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Michy Batshuayi, l'attaquant de l'Eintracht Francfort @Maxppp

Après avoir enrôlé Nabil Fekir, le club saoudien d’Abha vient de recruter un autre ancien visage familier de Ligue 1. Après un an et demi et 4 buts inscrits en 21 matches avec l’Eintracht Francfort, Michy Batshuayi quitte l’Allemagne pour l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

«L’Eintracht Francfort et le club saoudien d’Abha ont trouvé un accord pour le transfert immédiat de Michy Batshuayi. Le Belge était initialement sous contrat jusqu’en 2027». La durée du contrat du joueur n’a pas été précisée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Francfort
Abha
Michy Batshuayi

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Francfort Logo Eintracht Francfort
Abha Logo Abha
Michy Batshuayi Michy Batshuayi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier