Michy Batshuayi file en Arabie saoudite

Après avoir enrôlé Nabil Fekir, le club saoudien d’Abha vient de recruter un autre ancien visage familier de Ligue 1. Après un an et demi et 4 buts inscrits en 21 matches avec l’Eintracht Francfort, Michy Batshuayi quitte l’Allemagne pour l’Arabie saoudite.

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Alles Gute für deine Zukunft, Michy! 🫶🦅



Eintracht Frankfurt und der saudi-arabische Klub Abha haben sich auf einen sofortigen Wechsel von Michy Batshuayi geeinigt.



Transfermeldung: https://t.co/3A6vBhBM9Z#SGE pic.twitter.com/R6OoX55YKY — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 17, 2026

«L’Eintracht Francfort et le club saoudien d’Abha ont trouvé un accord pour le transfert immédiat de Michy Batshuayi. Le Belge était initialement sous contrat jusqu’en 2027». La durée du contrat du joueur n’a pas été précisée.