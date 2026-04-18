L1 : Angers et Le Havre se partagent les points

Toujours engagé dans la course au maintien, Le Havre (14e) se déplaçait au Stade Raymond-Kopa pour affronter Angers (13e), en position plus favorable pour rester dans l’élite la saison prochaine, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul (1-1) entre la formation d’Alexandre Dujeux et celle de Didier Digard. C’est d’ailleurs l’équipe de ce dernier qui a ouvert la marque en premier, peu avant le quart d’heure de jeu, grâce à un super but de Sofiane Boufal face à son ancien club (13e, 0-1). Mais les Angevins n’ont pas abdiqué et ont ensuite recollé aux Hacmens, grâce au cinquième but de Prosper Peter en championnat (28e, 1-1).

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Au cours d’une deuxième période très animée, les Havrais ont été réduits à dix à la suite d’un carton rouge accordé à Arouna Sangante (75e), son deuxième cette saison après celui concédé contre Toulouse. Le SCO n’a toutefois pas réussi à capitaliser sur cette supériorité numérique et a été tenu en échec ce samedi par le HAC, qui prend provisoirement six unités d’avance sur Auxerre, 16e, barragiste et qui ira à Monaco dimanche soir.