LdC : le discours ambitieux de Jean-Michel Aulas

Après l’exploit de son équipe en quart de finale de Ligue des Champions hier soir contre Manchester City (3-1), le président lyonnais Jean-Michel Aulas a tenu à réagir au cours de l'émission RMC Football Show, à cette performance qui selon lui pourrait permettre d’entrevoir un futur européen digne de l’exploit de ses joueurs.

«Si on ne va pas en finale, ça voudra dire qu’on peut progresser et y aller prochainement. Si on y va, ça voudra dire qu’on peut la gagner bientôt.» Un discours bourré d’ambitions pour le patron des Gones qui espère ne pas revivre le même sort subi en 2010 contre cette même équipe du Bayern, qui avait infligé un violent (3-0) aux joueurs lyonnais.