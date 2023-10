Les coulisses du départ d’Ilkay Gündogan de Manchester City révélées !

À mesure que les années ont défilé, Ilkay Gündogan s’est imposé comme un véritable taulier au sein du collectif de Pep Guardiola, enchaînant les titularisations avec Manchester City et se voyant hérité du brassard de capitaine. Après avoir remporté le triplé Coupe - Championnat - Ligue des champions avec le club mancunien lors de l’exercice précédent, le milieu de terrain allemand qui arrivait en fin de contrat le 30 juin 2022 a volé vers de nouveaux horizons. Quelques mois plus tard, son arrivée au FC Barcelone suscite toujours des interrogations. Pour tenter de mettre définitivement la lumière sur son choix de carrière, Sport s’est intéressé aux circonstances qui l’ont poussé à quitter le nord de l’Angleterre.

Dans cette perspective, le média espagnol nous informe que Manchester City n’a pas réellement poussé pour tenter de renouveler le bail de son capitaine après plus de 7 ans de bons et loyaux services. En marge du Mondial 2022, le champion d’Angleterre en titre avait transmis une première proposition aux représentants de l’international allemand (71 sélections, 19 buts) en vue de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire tandis que le principal intéressé souhaitait au minimum rester deux ans de plus. Au fil des semaines, les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente et c’est finalement le FC Barcelone qui a sauté sur l’occasion pour enrôler le natif de Gelsenkirchen dans la peau d’un joueur libre.