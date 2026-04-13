CAN 2025 : deux ans de prison requis pour les 18 supporters sénégalais jugés

Jugés en appel à Rabat depuis ce lundi, les 18 supporters sénégalais condamnés pour hooliganisme après les incidents de la finale de la CAN 2025 continuent de nier les faits. Alors qu’ils avaient été condamnés en première instance le 19 février, à des peines allant de trois mois à un an d’emprisonnement, le parquet a requis un alourdissement des sanctions jusqu’à deux ans de prison, d’après l’AFP. Poursuivis pour des faits de violences contre les forces de l’ordre, une invasion de terrain et des jets de projectiles, les accusés affirment au contraire avoir été pris dans un mouvement de foule et avoir cherché à se protéger face aux tensions dans les tribunes.

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Devant la cour, la défense plaide l’erreur judiciaire et demande la diffusion des vidéos des incidents pour vérifier l’identité des accusés, ce qu’a refusée le parquet. Les avocats soutiennent que les véritables responsables des violences ne figurent pas parmi les prévenus, certains se trouvant d’après eux au Sénégal.