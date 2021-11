Borussia Mönchengladbach : Marcus Thuram évoque son avenir

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram sera-t-il toujours au sein du club allemand la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr d'autant que l'international français (4 sélections) est courtisé depuis plusieurs mois par l'Inter. Les Nerazzurri ont même réfléchi à le faire venir l'été dernier comme possible successeur de Romelu Lukaku. Dans un entretien accordé à un média de supporters de Gladbach, l'ailier de 24 ans a parlé de son avenir.

«Les rumeurs de cet été ? Je n'ai rien remarqué à ce sujet (rires). Plus sérieusement, bien sûr qu'il y a une chance que je joue encore pour le Borussia la saison prochaine. À quelle hauteur, je ne peux pas encore le dire. Pour le moment, je sais avec certitude que je suis un joueur du Borussia Mönchengladbach et que je ferai de mon mieux pour gagner autant de matches que possible. Tout mon cœur appartient à ce club en ce moment», a martelé l'ancien Guingampais, arrivé en Allemagne en 2019 contre 9 M€.