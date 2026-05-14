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AC Milan : Massimiliano Allegri envisage de partir

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp

Moins d’un an seulement après son arrivée à l’AC Milan, Massimiliano Allegri pourrait déjà claquer la porte. Le Corriere della Sera révèle que le technicien italien envisage sérieusement de quitter son poste, qu’importe les résultats de son équipe en cette fin de saison. En effet, il serait mécontent du climat régnant au sein du club. Ses relations avec Zlatan Ibrahimovic seraient d’ailleurs inexistantes.

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Allegri n’a pas apprécié non plus que le Suédois appelle des joueurs dans son dos afin d’échanger. Il aurait perçu cela comme une forme d’ingérence et un manque de respect. Fatigué et très déçu, le coach italien est prêt à partir. D’autant qu’il a déjà une belle porte de sortie puisqu’il figure parmi les entraîneurs suivis pour occuper le poste de sélectionneur national.

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