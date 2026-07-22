Nantes : ça chauffe pour Matthis Abline à Monaco

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Matthis Abline. Il y a un an, le joueur du FC Nantes était courtisé par l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais, le Paris FC ou encore Sunderland, qui avait formulé une offre d’environ 20 M€. Finalement, l’attaquant français était resté à quai. Mais le footballeur sous contrat jusqu’en 2028 n’avait pas forcément été peiné.

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« La situation est très bien comme elle est aujourd’hui. Franchement, je suis très content d’être ici », avait-il avoué un mois après la fin du marché des transferts. Resté chez les Canaris, avec lesquels il a vécu une saison éprouvante jusqu’au bout, il s’est illustré individuellement avec 8 buts et 7 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Mais il n’y en aura pas plus. Cet été, le natif d’Angers a été plus courtisé que jamais, surtout après la descente de Nantes.

Abline se rapproche de Monaco

Cette fois-ci, les pensionnaires de La Beaujoire savaient qu’ils ne pourraient pas retenir leur joueur de 23 ans. D’autant que Crystal Palace, l’AS Roma ou encore le PFC, qui est revenu à la charge, étaient sur le coup comme expliqué par nos soins. Nous vous avions aussi indiqué qu’Abline était dans le viseur de l’AS Monaco, qui avait formulé une proposition de 15 M€ pour en faire le successeur de Folarin Balogun.

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Le club princier est revenu à la charge avec plusieurs propositions, dont une offre plus importante. C’est ce que révèle L’Équipe ce mercredi. Le quotidien sportif assure qu’un accord est proche entre Nantes et Monaco pour un transfert d’environ 30 M€. Les Monégasques se sont déjà entendus avec Matthis Abline, qui va signer un contrat de 5 ans. Le joueur a été convaincu par le projet de l’ASM, où il se voit passer un cap.